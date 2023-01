leggo.it

incidente sulla Tangenziale Ovest dinella tarda serata di lunedì: tre persone, tra cui una bambina di 11 mesi e sua madre 27enne, sono rimaste ferite. Lo schianto è avvenuto nel tratto ...... in un grave fatto di cronaca, venendo accoltellato in un supermercato alle porte di. LA ... Oggi, più di due mesi dopo ilepisodio, Pablo Marì si prepara così a tornare in campo in una ... Milano, tragico incidente in tangenziale: bambina di 11 mesi e mamma gravissime MILANO - Tragico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano nella tarda serata di lunedì: tre persone, tra cui una bambina di 11 mesi e sua madre 27enne, sono rimaste ferite. Lo ...Tragico incidente sulla Tangenziale Ovest di Milano nella tarda serata di lunedì: tre persone, tra cui una bambina di 11 mesi e sua madre 27enne, sono rimaste ferite. Lo schianto ...