Milano | diedero fuoco a una pasticceria | cinque ragazzi arrestati “Stavano preparando un altro raid”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Con un flessibile tagliarono la saracinesca di unae versarono all’interno una grande quantità di liquido infiammabile per provocare un incendio. Sono statii presunti responsabili delle fiamme che si svilupparono nella notte tra il 18 e il 19 ottobre scorso a, quartiere di Città Studi, a. I carabinieri hanno eseguito il provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari trae Agrigento. Aglisono contestati i reati di incendio e danneggiamento aggravato dalla Dda di. Analizzando anche i social network gli investigatori sono arrivati ai. Appiccate le fiamme, che hanno distrutto il locale, erano scappati a bordo di un’auto a noleggio. La, dove uno ...

Giornale di Sicilia

Evasio, musicisti e compositori chelustro a Casale tra Sei e Settecento, l'Ottocento con ... compagno di scuola, ora organista a, ci deliziava spesso con pezzi d'organo nella chiesa ...... "come quando muore un eccello, un cavallo, una mucca!." I giornali dell'epocaaddosso ...domandati se non c'era anche lo zampino di Giuseppe Zangara nell'attentato al Teatro Diana di... Diedero fuoco ad una pasticceria di Milano: 5 arresti, fermi anche ad Agrigento Diedero fuoco a una pasticceria di Milano, in prossimità di piazza Piola, il 19 ottobre dello scorso anno. (ANSA) ..."Maignan Non sappiamo quando rientrerà. Tutte le valutazioni che stiamo facendo ci dicono che non è ancora possibile spingere. (ANSA) ...