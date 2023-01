Milano | dalle rette scolastiche ai biglietti Atm | il 2023 inizia con i rincari

RFI

Allo studio, però, ci sono altri ritocchi:strisce blu agli ingressi a musei e impianti ... Tutto dipende dai trasferimenti da Roma: 'Chiedo peril giusto. Le tasse sugli immobili le prende ...... ha ricompreso anche la vaccinazione anti Sars - Cov 2 tra le cause di lesioni o infermità,... Distinti saluti, 28 dicembre 2022 QUI LA VERSIONE PDF DELLA LETTERA ASSOCIAZIONI/COMITATI Per ... Nodo di Milano: dalle ore 14:20 circolazione ferroviaria tornata ... La Potter-mania gode di ottima salute mentre il futuro dei prequel cinematografici di Animali fantastici e dove trovarli, si trova in bilico. Ecco perché si rincorrono voci su un ritorno della saga in ...Miuccia Prada è una leggenda vivente. Stilista, mecenate, appassionata di arte, di design, di sport, insieme al marito guida il gruppo Prada ...