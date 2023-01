Milan | Vasquez | “Sono aggressivo in campo | ma sono una persona buona”

Corriere dello Sport

Voglia d'Italia e l'idolo Yepes Nella prima chiacchierata italiana conTV,ha raccontato il suo impatto con il nostro Paese: 'La prima impressione è stata ottima, mi sono innamorato ...Prime parole da giocatore delper Devis. Intervistato da MilanTv, il portiere colombiano non ha nascosto la sua soddisfazione per la firma sul contratto che lo legherà al club rossonero fino 2026: "Sono felice di ... Vasquez firma e va via: Milan nei guai "Non mancano gli infortuni tra i rossoneri, ma Pioli recupera due pedine importanti sulla destra: tornano titolari Calabria e Saelemaekers, assenti dopo ...Devis Vasquez, nuovo portiere rossonero che arriva dal Club Guaranì, sarà il sesto colombiano nella storia del Milan: prima di lui, hanno infatti indossato la maglia del Diavolo anche ...