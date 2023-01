Milan | Vasquez si presenta | “Un sogno giocare qui | sono innamorato dell’Italia”

Leggi su sportface

(Di martedì 3 gennaio 2023) “Ilè un, come lo èin Italia.entusiasta di venire qui e di farlo in una grandissima squadra come questa: darò tutto. Le prime impressioni positive, miquandovenuto qui una prima volta per la Viareggio Cup. Ho iniziato così a studiare l’italiano attraverso la musica, internet, e quandotornato in Colombia miposto come obiettivo quello di tornare in questo Paese. E ora eccomi qui”.queste le prime parole da nuovo portiere deldi Devis, il colombiano arrivato a sorpresa in questi primi giorni di mercato: “molto aggressivo in campo, molto concentrato come deve ...