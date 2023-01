Milan | Tomori ricorda lo scudetto | «Un mare di persone»

Pianeta Milan

(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Calabria, Kalulu,, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! ...(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu,, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. Milan, Tomori: “Brividi per la prima partita in Champions League” Tomori sull’arrivo al Milan: «Nella sessione di mercato invernale dissi subito sì». Le parole del difensore rossonero Fikayo Tomori ha parlato ai microfoni del canale youtube “Players’ Tribune Footbal ...Dopo uno stop di quasi un mese e mezzo per lasciar spazio ai Mondiali in Qatar, torna in campo la Serie A. Si parte alle 12:30 con Salernitana-Milan, chiude alle 20:45 il big match tra Inter e Napoli.