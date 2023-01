Milan | Tomori | “Impressionato dal calore dei tifosi rossoneri | che spettacolo San Siro pieno”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il difensore delFikayo, intervistato dal canale Youtube Players’ Tribune Football, ha parlato delle emozioni fin qui vissute in maglia rossonera. In primo luogo l’inglese ha descritto le sue sensazioni all’approdo al: “I primi contatti con Maldini ci furono nel 2020 su zoom, parlammo davvero tanto e di varie cose. Quasi non mi rendevo conto di parlare con una legenda come Paolo Maldini, ero contentissimo di aver chiacchierato con lui. Quando mi fece la proposta rimasi estasiato, seppur non del tutto sicuro di riuscire ad essere all’altezza. Il trasferimento si concretizzò così in estate e una volta entrato a casa, vedendo le Champions esposte, pensai: ‘Questo è davvero un grande club'”. Sull’emozione scudetto invece afferma: “C’erano tantissime persone, un qualcosa di incredibile. Vedere ...

