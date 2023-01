Milan | Tomori | “Brividi per la prima partita in Champions League”

(Di martedì 3 gennaio 2023) Il difensore ìFikayoha rilasciato un'intervista in cui ha toccato parecchi temi, come l'esordio incon il

Spazio Milan

(4 - 2 - 3 - 1) : Tatarusanu; Calabria, Kalulu,, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! ...(4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu,, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli. Tomori racconta: "Maldini mi ha cambiato la vita", poi un messaggio d'amore ai tifosi del Milan Arriva un'altra brutta notizia per i rossoneri in vista della sfida di domani contro i granata: fuori anche il difensore danese ...Intervistato ai microfoni di The Players Tribune, Fikayo Tomori ha raccontato tutta la sua carriera, dagli anni al Chelsea al trasferimento ...