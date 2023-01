Milan su Sergio Rico; Leao verso il rinnovo La Juve prende Massara?

Sky Sport

...Saint Germain perRico , che è nelle gerarchie il terzo dietro a Donnarumma e Navas . Un portiere affidabile ed esperto (classe 1993), mentre Vasquez è un investimento sul futuro. Il...Commenta per primoRico in prestito dal Psg. Ilnon si fida più di Ciprian Tatarusanu e valuta di chiudere presto per il portiere spagnolo classe 93' grazie agli ottimi rapporti con l'agenzia You First che ... Milan, idea Sergio Rico per la porta: avviati i contatti con il Psg Dalla situazione relativa alla porta a quella dell'attaccante che completerebbe il reparto offensivo: le strategie dei rossoneri.Il Milan non si limita a Devis Vasquez, classe '98 che ha lasciato il Guarani a titolo definitivo e sarà a disposizione del tecnico Stefano Pioli nei prossimi giorni. Come riportato dall'edizione odie ...