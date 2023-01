Milan | Pioli | “Rinforzo in attacco? Se ci sarà la possibilità …”

Stefano, allenatore del, vuole il suo gruppo subito pronto e sul pezzo per tornare a macinare gioco e punti, con l'obiettivo di provare a recuperare il gap dal Napoli. Tra la prima parte ...Conferenza stampa, il tecnico rossonero parla alla vigilia del match contro la Salernitana: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Salernitana. RIPRESA - "Siamo in una situazione anomala, abbiamo giocato solo una parte ...Arriva un'altra brutta notizia per i rossoneri in vista della sfida di domani contro i granata: fuori anche il difensore danese ...l'infortunio di Maignan tiene in anzia il Milan. Per questo i rossoneri stanno monitorando il portiere parigino, oltre ad aver ufficializzato il colombiano Vasquez.