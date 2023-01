Milan | Pioli mette le cose in chiaro | ” Napoli? Ci interessa solo una cosa”

Milan News

"Finalmente si torna a giocare". Stefanofreme per rivedere il suoin campo, che domani alle 12.30 riaprirà la Serie A in casa della Salernitana dopo un mese e mezzo di stop per il Mondiale in Qatar. E nella conferenza stampa ...Anche per iloggi è vigilia di campionato: i rossoneri di Stefano, alle prese con i soliti problemi legati agli infortuni, giocheranno domani sul campo della Salernitana, per la ... Milan, emergenza in attacco: Pioli pensa a De Ketelaere come falso nove "Sapremo da domani. Siamo tutti in una situazione anomala: è la prima volta dopo una sosta così lunga in questo periodo della stagione e abbiamo giocato solo una parte del girone d'andata. Sarà ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...