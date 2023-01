Milan | Pioli | “De Ketelaere in crescita Mi aspetto dei miglioramenti”

Milan News

Conferenza stampa, il tecnico rossonero parla alla vigilia del match contro la Salernitana: le sue dichiarazioni Stefano, allenatore del, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro la Salernitana. RIPRESA - "Siamo in una situazione anomala, abbiamo giocato solo una parte ...Stefano, allenatore del, vuole il suo gruppo subito pronto e sul pezzo per tornare a macinare gioco e punti, con l'obiettivo di provare a recuperare il gap dal Napoli. Tra la prima parte ... Milan, emergenza in attacco: Pioli pensa a De Ketelaere come falso nove Il Milan ha reso noto l'acquisto del nuovo portiere e lo ha fatto attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale ...Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato in conferenza in vista del match contro la Salernitana di domani POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO>>>Milan, è ufficiale il nuovo acquisto: il ...