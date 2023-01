Milan | Pioli | “Adli ha concorrenza | in ogni partita farò le mie scelte”

Milan News

Stefano, allenatore del, vuole il suo gruppo subito pronto e sul pezzo per tornare a macinare gioco e punti, con l'obiettivo di provare a recuperare il gap dal Napoli. Tra la prima parte ...: Siamo tutti in una situazione anomala .fa chiarezza sul caso Maignan .e il rebus attacco: Il ritorno sul mercato non è da escludere .svela gli ... Milan, emergenza in attacco: Pioli pensa a De Ketelaere come falso nove L'allenatore rossonero ha fatto chiarezza sulle condizioni del portiere francese, confermando le sensazioni negative ...La Serie A sta per tornare. Domani, 4 gennaio 2023, tutte e venti le squadre del campionato scenderanno in campo dopo la sosta per il Mondiale. Il Milan… Leggi ...