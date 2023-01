Milan | Kolo Muani può sfuggirti | sul francese piombano due big europee

Calcio in Pillole

Il Manchester United avrebbe messo nel proprio mirino Olivier Giroud, attaccante delin ...altri due nazionali transalpini come Marcus Thuram (fortemente inseguito dall'Inter) e RandalMuani ...... accostato nuovamente alsenza che ci sia nulla di concreto, è finito sul taccuino del Bayern Monaco.Muani © LaPresseLa valutazione è di circa trenta milioni di euro, ma - stando a quanto ... Mercato Milan: Kolo Muani interessa per il post Origi L’attaccante francese che si è messo in luce nelle fasi conclusive dei Mondiali sembra in procinto di cambiare squadra. Randal Kolo Muani ha impressionato ai Mondiali con la Francia segnando contro il ...Il Milan continua a fare i conti con l'emergenza in attacco, una situazione che potrebbe spingere Paolo Maldini a tornare sul mercato alla ricerca di una soluzione ...