Milan | Giroud verso gli straordinari per la Salernitana La scelta su De Ketelaere

In attacco ildeve sperare ancora una volta in Oliviertornato da appena una manciata di giorni dal riposo post - Mondiale. Davanti sono ko sia Ante Rebic, che nell'amichevole di ...spera che il 2023 gli riservi le stesse sorti dell'anno appena concluso, uno dei migliori ... ha giocato la seconda finale mondiale della sua carriera e ha giocato più di 3500 minuti trae ...Umberto Zapelloni, noto giornalista, è intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24 e sul momento del Milan ha dichiarato: "La sensazione è che gli infortuni non giochino ...Ancora poche ore di attesa e poi la Serie A tornerà ufficialmente in campo. I campioni d'Italia in carica del Milan sono attesi in trasferta dalla Salernitana, la partita è in programma mercoledì 4 ge ...