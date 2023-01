Milan | ecco dove verrà investito l’extra-budget di gennaio

GianlucaDiMarzio.com

...30 Paris Basketball - Ankara 20:30 Brescia - Joventut CALCIO - COPPA ITALIA 21:00- Torino ...tutto quello che c'è da sapere Pelé, iniziata la veglia funebre di 24 ore dentro lo stadio del ......allunga la lista degli infortunati in casa: per Ballo Touré, operato alla spalla, un mese di stop; per Rebic invece lesione all'adduttore della coscia sinistra, da rivalutare tra 7 giorni.... Milan, ecco il portiere: è Devis Vásquez del Guaraní Operazione alla spalla per il terzino del Milan, Fode Ballo-Toure, come riportato dal club rossonero con il seguente comunicato: "AC Milan comunica che nella giornata odierna il ...Inter-Napoli si avvicina e già partono le polemiche per il big match di mercoledì sera: la decisione non va giù ...