Milan | Allegri chiama Massara alla Juve

JuveLive

Dalalla Juventus congrande sponsor: in caso di riconferma il tecnico pronto a spingere per il nuovo dirigente. Ecco il nome In questo momento le redini dell'area sportiva della Juventus ......a cercarli" Torino 10/04/2022 - campionato calcio serie A / Torino -/ foto Image Sport nella foto: Frederic Massara Massara alla Juventus È lui il direttore sportivo che piacerebbe adUtilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...