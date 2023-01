Migranti sulla Geo Barents | ' In Libia uccidono chi non può pagare il viaggio'

(Di martedì 3 gennaio 2023) La nave in arrivo a Taranto: è la prima a rischiare le sanzioni previste dal nuovo 'codice di condotta' del governo Meloni per le Ong. Medici senza Frontiere: 'Il decreto rischia di limitare la nostra ...

Migranti sulla Geo Barents: "In Libia uccidevano chi non poteva pagare il viaggio" Su pescherecci e barchini, nelle ultime ventiquattro ore 822 migranti sono sbarcati sulle coste siciliane. Altri 85 invece arriveranno nelle prossime ore al porto di Taranto a bordo della Geo Barents ...La nave in arrivo a Taranto: è la prima a rischiare le sanzioni previste dal nuovo "codice di condotta" del governo Meloni per le Ong. Medici senza Frontiere: "Il decreto rischia di limitare la nostra ...