Adnkronos

Un peschereccio con a bordo circaè stato intercettato e soccorso da motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza a circa 26 miglia a sud - est delle coste di Siracusa. I naufraghi sono stati fatti ...1' DI LETTURA Palermo - Un peschereccio in con circaa bordo è stato intercettato nella notte non lontano dalle coste siciliane dalla Guardia costiera. L'operazione Sar a una trentina di miglia da Siracusa. CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA. Migranti, 700 soccorsi da Guardia costiera al largo di Siracusa Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Un peschereccio con a bordo circa 700 migranti è stato intercettato nella tarda serata di ieri, non lontano dalle coste siciliane dalla Guardia Costiera. L’intervento di Search and Rescue ad una trent ...