Michelle Hunziker in difficoltà | “Fatica a pagare l’affitto a fine mese” Rivelazione senza precedenti

(Di martedì 3 gennaio 2023)è stata in quest’ultimo anno al centro della cronaca mondana a causa della sua recente separazione, dopo dieci anni di matrimonio da Tomaso Trussardi. Ma le notizie intorno alla showgirl svizzera non si sono limitate a questo,sta per diventare nonna, sua figlia Aurora, avuta con Eros Ramazzotti è quasi al termine della sua gravidanza. Ma questa volta si parla della sua situazione economica. Negli ultimi tempiè stata spesso al centro del gossip, prima con le notizie relative alla separazione da Tomaso Trussardi e il presunto ritorno di fiamma poi nuovamente smentito e poi per la notizia della gravidanza di sua figlia Aurora.è da sempre una delle showgirl più versatili della televisione italiana. Com’è ...

Liberoquotidiano.it

sta trascorrendo la settimana bianca con le figlie Sole e Celeste a San Cassiano, in Alto Adige, e anche pap Tomaso in vacanza per gli sport invernali. Il villaggio altoatesino di ...ama alla follia i suoi cagnolini ( Leone , Odino e Lilly Junior ) e non lo ha mai nascosto. La conduttrice svizzera si diverte a postare sul proprio profilo Instagram video che la ... Michelle Hunziker, sfogo durissimo: "Quante volte ho detto sì" Da Totti e Ilary Blasi, da Piqué e Shakira, senza dimenticare Michelle Hunziker e Trussardi e Wanda Nara e Icardi: tanti volti noti hanno deciso di dirsi addio nell'ultimo anno ...Michelle Hunziker ama alla follia i suoi cagnolini (Leone, Odino e Lilly Junior) e non lo ha mai nascosto. La conduttrice svizzera si diverte a postare sul proprio profilo Instagram video che ...