Michael Schumacher compie gli anni Il tempo si è fermato | ma la vita continua

Sport Fanpage

Sono passati quasi 10 anni dall'incidente devastante che bloccò la vita del Campionissimo di Formula Uno. Ma la moglie Corinna e la famiglia, pur nel silenzio, non ...È successo con Ayrton Senna e, con lo stessoe Fernando Alonso, con lo spagnolo e Lewis Hamilton (anche se Nando all'epoca aveva solo 26 anni) ed è capitato anche tra il ... Come vive oggi Michael Schumacher nove anni dopo l'incidente: vede solo tre persone Michael Schumacher oggi compie 54 anni, il figlio Mick ha pubblicato sui suoi profili social un bellissimo messaggio per il suo papà: "Buon compleanno al migliore papà di sempre, ti voglio bene!". Dop ...Sono passati quasi 10 anni dall'incidente devastante che bloccò la vita del Campionissimo di Formula Uno. Ma la moglie Corinna e la famiglia, pur nel silenzio, non mollano ...