Michael Schumacher compie 54 anni | ma come sta? Gli auguri del figlio

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sono passati novedal terribile incidente sulle nevi di Meribel Novedi silenzi e di poche notizie, novedall’incidente che ha cambiato la vita dipassato dalla velocità a una vita a letto. Oggi, intanto, l’ex pilota spegne 54 candeline. Immancabili così, sui social, glidelMick che ha seguito le sue orme nel mondo del motori. “Buon compleanno al miglior papà di sempre, ti amo” ha scritto ildiche ha corso le ultime duegioni con la Haas. Tra glianche quelli della scuderia di Maranello su Twitter. “Buon compleanno. Con te il giorno del tuo compleanno, oggi e tutti i giorni”. With you on your ...

Fanpage.it

Nove anni fa esatti, il mondo dello sport e non solo tratteneva il fiato per, reduce dal terribile incidente sugli sci avvenuto il 29 dicembre 2013 a Meribel che avrebbe cambiato per sempre la sua vita. Appena sei giorni più tardi, il 3 gennaio, il ...Compleanno numero 54 per. Il fuoriclasse tedesco viene celebrato sui social da tifosi e appassionati, ma anche dalla Ferrari. Il team di Maranello rivolge un pensiero al suo ex pilota, pubblicando un post ... Come vive oggi Michael Schumacher nove anni dopo l'incidente: vede solo tre persone "Buon compleanno al migliore papà di sempre, ti voglio bene!", Mick Schumacher sui social ha mandato questo messaggio a papà Michael, che oggi compie 54 anni. A nove anni dal drammatico incidente di M ...Oggi, martedì 3 gennaio, è il 54° compleanno di Michael Schumacher, l’ex pilota di Formula 1, pluricampione mondiale. La Ferrari lo ha ricordato sui social media con due post. Nel primo si legge: “Sia ...