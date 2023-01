Michael Schumacher compie 54 anni | ecco come sta l' ex campione della Ferrari

(Di martedì 3 gennaio 2023) Compleanno numero 54 per. Il fuoriclasse tedesco viene celebrato sui social da tifosi e appassionati, ma anche dalla. Il team di Maranello rivolge un pensiero al suo ex ...

Fanpage.it

Compleanno numero 54 per. Il fuoriclasse tedesco viene celebrato sui social da tifosi e appassionati, ma anche dalla Ferrari. Il team di Maranello rivolge un pensiero al suo ex pilota, pubblicando un post ...Sono passati ormai nove anni dal maledetto incidente sugli sci sulle nevi francesi di Meribel che ha stravolto la vita del leggendario pilota di Formula ... Come vive oggi Michael Schumacher nove anni dopo l'incidente: vede solo tre persone MARANELLO - «Con te per il tuo compleanno, Schumacher. Oggi e tutti i giorni». Sul suo profilo twitter la Ferrari fa gli auguri a Michael Schumacher che oggi compie 54 anni. Postando ...A pochi giorni dal nono anniversario dall'incidente sugli sci, un'altra ricorrenza per lo sfortunato pilota tedesco ...