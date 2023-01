Agenzia ANSA

Gennaio in Italia con minime di 10 gradi e massime oltre i 20 gradi: il clima del nostro Paese sembra quello dell'Egitto in inverno con valori notturni di circa 9 gradi più alti della media. Lorenzo ...- gennaio condizionato dal superamento della soglia NAM Dopo il weekend possibile un rapido peggioramentoin Italia Ultimi aggiornamenti che mostrano con l'arrivo del prossimo weekend un ... Meteo: prosegue il caldo anomalo, fino a 10°C sopra la media ... Da domenica 8 – prosegue l’Ansa - è previsto un generale calo dell'alta pressione con l'arrivo di piogge diffuse. La maggiore stabilità atmosferica dovuta alla presenza di un'area anticiclonica ...Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci dicono che in Italia prosegue il caldo anomalo con minime di 10 gradi e massime oltre i 20 gradi. Il clima del nostro Paese sembra quello dell’Egitto in in ...