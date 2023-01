Meteo Italia | fino a 10 gradi sopra la media per tutta la settimana

Leggi su italiasera

(Di martedì 3 gennaio 2023) (Adnkronos) – Roma, 3 gennaio 2023 Zanzare a gennaio in, minime di 10e massime oltre i 20. Il clima del nostro Paese sembra quello dell’Egitto in inverno: i valori notturni sono circa 9più alti della, durante il giorno possiamo tranquillamente girare con una felpa di cotone anche in montagna. Lorenzo Tedici,rologo del sito il.it, conferma che il caldo anomalo è padrone non solo dell’ma dil’Europa centro settentrionale con massime che hanno toccato 19in Polonia, 18in Germania e persino 15in Lituania o 13 in Danimarca. In queste ore le anomalie termiche, cioè le temperature superiori alla ...