Meteo | inizio anno splendido sulle piste | le previsioni del 3 gennaio

(Di martedì 3 gennaio 2023) L'nuovo si apre con l'anticiclone protagonista sul Mediterraneo Centrale che garantisce grande stabilità ma anche temperature di 10°C - 12°C più alte rispetto alla media stagionale. Al Sud continua a splendere il sole con valori più primaverili che invernali. La situazione è analoga su gran parte d'Europa, le temperature registrate proprio nella giornata di Capodsegnalano valori record: 19°C toccati in Polonia, 18°C a Monaco di Baviera in Germania e 16°C a Berlino. Emblematico è il caso di Copenaghen con temperature massime che htoccato i 10°C - 11°C. Tornando in Italia, martedì 3qualche piovasco potrebbe cadere nelle regioni settentrionali, mentre nel resto del Paese il tempo sarà stabile e asciutto. Clima ideale per le località sciistiche (LE).

iLMeteo.it

Speriamo in schiarite Non resta che sperare che le previsioni attuali si modifichino, magari con schiarite che possano far vedere il sole, se tutto andrà come da bollettinol'del nuovo ...Queste le previsioni del CentroItaliano, che mostrano un cedimento dell'alta pressione dal weekend. Possibile peggioramento in arrivo all'della prossima settimana con precipitazioni ... Meteo: il Vortice Polare subirà una grossa trasformazione; effetti anche in Italia tra Gennaio e Febbraio Tempo per lo più asciutto: a prevalere saranno nebbie e nubi basse. Possibile peggioramento in arrivo all'inizio della prossima .... Un clima insolito, con valori notturni sono circa 9 gradi più alti ...La città romagnola è apripista in Italia: tramite l’applicazione verrà valutata la condizione psicofisica del guidatore. Dopo due test falliti non si potrà noleggiare ...