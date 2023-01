Messi e il boom dei nomi Lionel e Lionela tra i nuovi nati | il dato incredibile

(Di martedì 3 gennaio 2023) BUENOS AIRES (ARGENTINA) - In tutta l' Argentina si festeggia ancora la storica conquista del Mondiale in Qatar. Un trionfo, quello maturato in finale contro la Francia , atteso da 36 anni che lascerà ...

Corriere dello Sport

Il registro civile di Santa Fe ha infatti annunciato che la scelta del nome Lionel è cresciuta del 700% nel solo mese di dicembre soprattutto a Rosario , la città natale di Lionel. Fino a ... Lo ha confermato il direttore del Registro Civile, Mariano Galvez: "Nelle ultime settimane sono stati registrati all'anagrafe tanti bambini con i nomi dei campioni del mondo"