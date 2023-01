Mercoledì 2 sarà su Prime Video e non più su Netflix?

Leggi su screenworld

(Di martedì 3 gennaio 2023) Badate bene, al momento è un’indiscrezione ma se fosse vera avrebbe del clamoroso: la seconda stagione di, la serie creata da Alfred Gough e Miles Millar e con protagonista Jenny Ortega, potrebbe – il condizionale è d’obbligo! – essere rilasciata su Amazone non più su. A rilanciare il rumour è il noto sito The Indipendent. Stando all’articolo scritto dall’insider Annabel Nugent, il momentaneo mancato rinnovo diper una seconda stagione sarebbe da imputare ad una serie di impedimenti burocratici relativi ai diritti della serie, che potrebbero quindi spingere la serie a dover trovare una nuova casa su una piattaforma di streaming diversa, in questo caso. Per chi non lo sapesse, i diritti dei personaggi della famiglia ...