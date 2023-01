Mercato Napoli | Giuntoli prepara la mossa Ounahi

Spazio Napoli

In ogni caso non crediamo che questo sarà un grandedi gennaio. Soldi non ce ne sono e ... E guarda caso l'unica società interessata in Italia è il. 3 gennaio 2023... la Juventus ragiona anche in otticae in particolare sulle questioni rinnovi. Rabiot ©... Roma e, da Zaniolo a Lozano: le situazioniAnche in casa Roma esi ragiona sui temi rinnovi. Mercato Napoli: Lazio e Torino pronte a strapparlo agli azzurri, nei prossimi giorni la decisione Ritorna il calcio giocato e si riparte col botto: Napoli-Inter, la squadra che fino adesso ha dominato il campionato e quella che alla vigilia ...La Serie A riparte dalla 16esima giornata, subito con un big match. I Nerazzurri cercano una vittoria per riaprire il campionato e Inzaghi non mette limiti al sogno rimonta, anche se la ...