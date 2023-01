Meloni firma Dpcm | Castelli nuovo commissario ricostruzione

Agenzia ANSA

Cambio della guardia per la ricostruzione post sisma: la presidente del Consiglio Giorgia, secondo quanto si apprende, ha firmato il Dpcm per la nomina del senatore di Fdi Guido Castelli nuovo commissario. Il provvedimento deve passare ora il vaglio della Corte dei conti prima della ...Cambio della guardia per la ricostruzione post sisma: la presidente del Consiglio Giorgia, secondo quanto si apprende, ha firmato il Dpcm per la nomina del senatore di Fdi Guido Castelli nuovo commissario. Il provvedimento deve passare ora il vaglio della Corte dei conti prima della ... Meloni firma Dpcm, Castelli nuovo commissario alla ricostruzione - Ultima Ora Cambio della guardia per la ricostruzione post sisma: la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, secondo quanto si apprende, ha firmato il Dpcm per la nomina del senatore di Fdi Guido Castelli nuovo ...ROMA – “Una scelta che conferma ancora una volta come il presidente del Consiglio abbia scarsa considerazione delle qualità e delle professionalità degli abruzzesi. Dopo un presidente della Regione ro ...