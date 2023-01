Mehdi | lo studente di Bologna morto in Iran | in un video in cui mostrava le ferite dopo una manifestazione E si rivolge all' ambasciata italiana

Repubblica TV

Zare Ashkzari, l'exiraniano di Bologna, morto venti giorni dopo l'uscita dal carcere a seguito delle torture subite, come denuncia Amnesty, in un video dove mostra le ferite e i lividi. Mehdi, così lo studente di Bologna morto in Iran mostrava le ferite dopo una manifestazione. Rivolgendosi all'Italia L'iraniano ex studente dell'università di Bologna mostrava i lividi dopo un pestaggio in strada prima dell'arresto che l'ha portato alla morte. Le testimonianze degli amici iraniani che Mehdi Zare Ashkzari, morto a seguito delle torture in carcere, aveva conosciuto a Bologna.