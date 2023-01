Meglio del presidenzialismo | l’elezione diretta del premier La proposta di Frosini

(Di martedì 3 gennaio 2023) Nella conferenza stampa di fine anno, la presidente Giorgia Meloni è tornata sul tema del, coerentemente con quanto aveva già detto nel discorso programmatico alle Camere sulla fiducia e, soprattutto, in campagna elettorale. Anche stavolta ha fatto un esplicito riferimento al semifrancese, quale possibile modello da emulare. È vero che questa ipotesi di riforma costituzionale aveva trovato in passato adesioni, anche da parte delle attuali opposizioni, e pure voti parlamentari, ma è altrettanto vero che non può essere garantito un funzionamento a la francese. Laddove cioè il Presidente della Repubblica è di fatto, ma non di diritto, capo del governo, a condizione di avere una maggioranza parlamentare espressione del partito di cui lui stesso è leader. Complice un sistema elettorale maggioritario e una Costituzione ...

Inside Art

Terra LUNA (LUNC) LUNC o, Luna Classic tocca gli 0,000151 dollari americani registrando un'... Nella settimana di Natale, Luna Classic ha portato a casa più20%valore in un solo ......concorrente ma arriverà a questo punto comunque per secondo nella gara alla "prima pellicola girata nello spazio". Piuttosto che concentrarci su queste scaramucce è però probabilmente... Il meglio del mondo dell'arte in Italia nel 2022 secondo Inside Art BRISBANE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Percorso netto. L’Italia ha sconfitto 5-0 la Norvegia nella seconda sfida valida per il Gruppo E della “United Cup”, nuovo evento a squadre che ha dato il via alla s ...La Fondazione Avanti Tutta ha dato seguito alla tradizione e rinnovato il suo impegno a favore delle persone che vivono la realtà della ...