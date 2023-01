Meghan Markle | dopo Harry prepara il suo attacco

ilgazzettino.it

Nel colloquio con l'amico giornalista Tom Bradby ( amato dai Sussex perché fu l'unico che, durante il viaggio del 2019 in Sud Africa, chiese acome si sentisse, nda ), Harry ha fatto ...Principe Harry e, sono tutti contro: un sondaggio parla chiaro. Ecco che cosa rivelano i dati sul loro conto. Inutile negarlo, la Royal Family è sempre sulla bocca di tutti, sia in Inghilterra che nel ... Harry la gaffe su Meghan Markle: il principe si affretta a correggere l'errore Harry d’Inghilterra, principe di nascita, demolitore reale di lavoro, torna a sparare ad alzo zero sulla Royal family. In particolare sul ...Il principe Harry racconta un particolare momento delle nozze con Meghan Markle e pronuncia una frase che non passa inosservata.