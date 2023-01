Medici senza frontiere contro Meloni | ' Il decreto sulle Ong rischia di far aumentare i morti'

(Di martedì 3 gennaio 2023) Un governo che protegge i più ricchi, le corporazioni, i furbi e che usa la xenofobia e la lotta alle Ong come diversivo. Ma non sarà facile nemmeno per il duo- Piantedosi . "Stavano ...

Così la ongfrontiere . Sulla sua nave ci sono 85 migranti ed è in navigazione verso Taranto, assegnato quale porto sicuro. "Abbiamo a bordo con noi 85 persone di cui 41 sono state ...Altri 85 invece arriveranno nelle prossime ore al porto di Taranto a bordo della Geo Barents diFrontiere ed è proprio su quest'ultimo sbarco che si accendono i riflettori con l'... Migranti, la Geo Barents di Medici senza frontiere verso Taranto con 85 persone. Ma cambia rotta per un altro… La ong Medici senza frontiere critica il governo Meloni per il decreto sulle Ong che limita le attività operative di chi salva vite ...Lecco (Lècch) - "Centinaia di lecchesi iniziano l'anno senza medici di base": lo denuncia il Codacons. L'associazione di consumatori diffida l'Ats per la penuria di medici della mutua e chiede di "por ...