Medici e pazienti pagano il prezzo di anni di sottofinanziamento sanitario. Anche nonna Adelaide

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Oggi è lunedì e come ogni lunedì è una giornata infernale, di quelle che non vedi l’ora di chiudere l’ambulatorio e correre a casa. Come ogni lunedì c’è un iperafflusso di, quasi a farti pagare il riposo del fine settimana. Per oggi abbiamo finito. “O quasi”, penso mentre squilla il telefono. “Dottoressa,è caduta e non vuole andare in ospedale, ha battuto la testa”. “Mi mandi le foto della ferita e me la passi al telefono”. È una ferita frontale profonda ma che non sanguina più, e lei,, mi dice che sta bene, non ha mal di testa e non vuole andare in ospedale, non ce n’è bisogno. Lì i vecchi muoiono, mi ripete. E come fai a contraddire una nonnina di 87spaventata dalle lunghe file e dal dover passare magari ore in barella. “D’accordo, le dico, finito studio ...