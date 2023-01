McKennie | la Juventus fissa il prezzo Il Bournemouth ci prova

(Di martedì 3 gennaio 2023) Westonpotrebbe partire nella finestra di gennaio per dare un tesoretto sul mercato ai bianconeri, che darebbero l’assalto a MacAllister Westone lapotrebbero lasciarsi durante il mese di gennaio. Il calciatore sembrerebbe pure intenzionato a lasciare il bianconero per trasferirsi in altri lidi. Il calciatore vorrebbe trovare più minutaggio, con la L'articolo

Tuttosport

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;Difensori: Bremer, Danilo, Alex Sandro, Gatti, Rugani, Barbieri;Centrocampisti: Locatelli,, Kostic, Mizeti, Rabiot, Paredes, Fagioli, Barrenechea;...L'argentino torna e si ferma subito: le news in casa Juve Lasenza Angel Di Maria contro Cremonese domani, nel match valio per la 16esima giornata di ... Locatelli, Danilo, Chiesa,, ... McKennie-Dortmund: 30 milioni di motivi per la Juventus Weston McKennie sarebbe finito nel mirino di mercato del Borussia Dortmund, che potrebbe contattare la Juventus nelle prossime ore ...L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Cremonese ...