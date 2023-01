Matteo Berrettini supera Sinner nel ranking ATP Quanti punti ha guadagnato battendo Ruud? La nuova classifica

(Di martedì 3 gennaio 2023)ha sconfitto Casperalla United Cup 2023, il nuovo torneo per Nazionali di tennis che sta andando in scena sul cemento australiano. L’azzurro è riuscito a battere il numero 3 al mondo, firmando una spettacolare magia grazie a un gioco di assoluto spessore tecnico e a una rimarchevole verve agonistica che ha fatto la differenza contro il quotato norvegese. Il romano ha giganteggiato in due set e ha portato a casa un successo di lusso, che ha tra l’altro permesso all’Italia di conquistare il primo posto nel raggruppamento e l’annessa qualificazione al playoff cittadino da disputare contro la vincente di Polonia-Svizzera.ha incamerato il secondo successo in questa kermesse e haaltri 55nel ...

Nella notte italiana, n.16 ATP, ha battuto con un doppio 6 - 4 in poco meno di un'ora e mezza di partita, Casper Ruud , n.3 del ranking, conquistando il punto del successo. Il ...(n.16 Atp) ha battuto 6 - 4 6 - 4 Casper Ruud (n.3) del ranking, mentre Lucia Bronzetti (n.54 Wta) ha regolato 6 - 2 7 - 5 Ulrikke Eikeri (n.388) . In chiusura c'è ora il doppio ... United Cup: Berrettini batte Ruud in due set, Italia qualificata Matteo Berrettini ha sconfitto Casper Ruud alla United Cup 2023, il nuovo torneo per Nazionali di tennis che sta andando in scena sul cemento australiano. L'azzurro è riuscito a battere il numero 3 al ...