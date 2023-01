ilGiornale.it

Ucraina, pioggia di missili sul Donetsk La salma di Ratzinger a S. Pietro. Fedeli in filadl Ong, continuano operazioni di soccorso Blitz ambientalista, imbrattata facciata del Senato Il Brasile piange Pelè, domani i funerali - Ucraina, pioggia di missili sul Donetsk La ...... tinta sbagliata per Capodanno, scoppia la rissa dal parrucchiere: "Ti avevo detto bionda, non bianca!" Migranti,il decreto sulle ong. Ma la Geo Barents, in rotta verso Taranto, ... Mattarella firma contro i taxi del mare Nonostante gli appelli dei talebani dell'accoglienza, le minacce più o meno velate, l'incitamento alla disobbedienza civile da parte di un ex magistrato ...Nella serata di San Silvestro, per dare il benvenuto al nuovo anno, in tv appuntamento con i tradizionali show, che terranno compagnia al pubblico ...