L'HuffPost

Nella strage morirono anche la madre di Raffaella Castagna, Paola, e una vicina di casa, ...di stampa 'del signor Azouz Marzouk che si permette di insinuare - aveva chiarito il legale......3 gennaio 2023 su Canale 5 La trama del film ha come protagonista Gualtiero Saporito (... Alla sua porta bussa Furio( Maurizio Casagrande ), proprietario di una ditta di catering, che gli ... Massimo Galli: "La Cina dice di no ai vaccini europei perché non vuole perdere la faccia" Secondo l'infettivologo i test sui cittadini cinesi che arrivano in aeroporto servono a poco, bisognerebbe farli alla partenza. Sarebbe meglio invece che ...Il 3 gennaio va in onda su Canale 5 Natale da chef, cinepanettone con protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo: ecco la trama, il cast e dove vedere il film.