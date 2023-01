Massacrato dal rom | la madre | Me l' hanno ucciso | devono pagare

(Di martedì 3 gennaio 2023) Ladi Davide Ferrerio, il ventenne di Bologna ridotto in stato vegetativo dopo esser statodi botte a causa di uno scambio di persona da un ventiduenne rom, chiede giustizia. "Mio figlio resta in vita solo grazie a un respiratore, i colpevoli

Genova24.it

Queste le parole contenute in un videomessaggio, che il difensore dell'Inter Francesco Acerbi ha voluto inviare a un tifoso d'eccezione: il bimbo di 6 anni di Ventimigliadi botte...Il bimbo di 6 anni di Ventimigliadi bottecompagno della nonna il 19 dicembre scorso respira autonomamente. A comunicarlo è la direzione Sanitaria dell'ospedale G. Gaslini. "Il bimbo è cosciente ed orientato, non ... Bimbo massacrato dal nonno a Ventimiglia, il messaggio di Francesco Acerbi: “Non mollare” La madre di Davide Ferrerio, il ventenne di Bologna ridotto in stato vegetativo dopo esser stato massacrato di botte a causa di uno scambio di persona da un ventiduenne rom, chiede giustizia. "Mio fig ...Ryan, il piccolo di 6 anni massacrato di botte il 19 dicembre dal nonno acquisito, sta meglio e respira autonomamente. A confermarlo, il Gaslini: "Il ...