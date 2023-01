Marco Serra di Torino l’arbitro di Udinese-Empoli

Leggi su seriea24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Sono stati resi noti i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 16ª giornata del Campionato di Serie A TIM 2022/23.disaràdi, gara in programma mercoledì 4 gennaio alle 20.45 alla Dacia Arena di Udine. Domenico Rocca di Catanzaro e Alessio Saccenti di Modena gli assistenti; Antonio Rapuano di Rimini il IV uomo; Paolo Valeri di Roma 2 il Var e Eugenio Abbattista di Molfetta l’Avar. Serra ha diretto 11 gare in Serie A, nessuna al momento in questa stagione. Sono 7 i precedenti con gli azzurri, tutti al Castellani: due le vittorie, entrambe per 1-0 con Verona, nell’aprile del 2016, e Carpi, del dicembre del 2017, tre pareggi, a partire dall’1-1 con la Cremonese nel maggio del 2018, con lo Spezia ...