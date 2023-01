Mara Venier e quella confessione piccante | Durante il siparietto con Paolo Fox…

Liberoquotidiano.it

Ospite dinel salotto di Domenica In , Dalila Di Lazzaro ha parlato dei drammatici anni vissuti a letto sopraffatta dal dolore, che non le lasciava tregua: " Io mi ero rotta l'atlante, un ...dopo il Covid: "Ecco come ho iniziato l'anno..." Domenica In, Mara Venier gela Paolo Fox: "Sei sposato" Sono ormai diversi anni che l'attrice ed ex modella lotta contro gravi problemi di salute in seguito ad un incidente in motorino. Dalila Di… Leggi ...Nell'ultima puntata, Mara Venier ha colpito particolarmente i telespettatori da casa. Chi è l'ospite misterioso di Domenica In