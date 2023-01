Mara Venier | che gaffe | “Niente se**o” | Gelo in studio

(Di martedì 3 gennaio 2023)è uno dei volti sempreverdi del mondo dello spettacolo nostrano, come a tutti, però, qualche volta capita di commettere qualche piccola, ma di cosa si tratta?sfoggia sempre il suo talento nella brillante conduzione di Buona Domenica di cui è alla guida e che non è decisa a lasciare. Anche ai più grandi, però, talvolta, capita di lasciarsi sfuggire qualcosa di inappropriato. Ecco cosa si è verificato con Paolo Fox., che, gela il pubblico così (Ilovetrading.it)è sui nostri schermi fin dagli anni Ottanta e sul suo ricchissimo curriculum vanta anche delle apparizioni su grande schermo, come in Torno a vivere da solo dell’ex marito Jerry Calà e Vacanze di Natale a ...

Liberoquotidiano.it

Un incidente in motorino stato fatale per l attrice che da quel momento vive imprigionata nel suo corpo. Dalila Di Lazzaro si raccontata in tv, ospite dell amicaa Domenica In , dove ha spiegato il travaglio vissuto negli ultimi decenni. Colpa di un incidente in motorino, che ha compromesso per sempre la sua ...Ospite dinel salotto di Domenica In , Dalila Di Lazzaro ha parlato dei drammatici anni vissuti a letto sopraffatta dal dolore, che non le lasciava tregua: " Io mi ero rotta l'atlante, un ... Domenica In, Mara Venier gela Paolo Fox: "Sei sposato" Nell'ultima puntata, Mara Venier ha colpito particolarmente i telespettatori da casa. Chi è l'ospite misterioso di Domenica InSenza mai, mai, mai alzarmi. Neanche per lavarmi. Mangiavo stesa". Così l'attrice confessa a Mara Venier, nell'ultima puntata di "Domenica In", parlando del trauma subito in seguito ad un incidente e ...