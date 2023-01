(Di martedì 3 gennaio 2023) "Iche stanno segnando questo inizio dell'anno pesano in maniera fortissima su milioni di famiglie, già alle prese con gli aumenti dei prezzi e delle bollette degli scorsi mesi. È il...

Agenzia ANSA

Così i capogruppo parlamentari del, Barbara Floridia e Francesco Silvestri. . 3 gennaio 2023Nelle settimane di esame delladel governo Meloni , il leader delnon perdeva occasione per criticarla: "Non solo è unapavida, sottomessa alle regole dell'austerity, ma è anche ... Manovra: M5s, rincari frutto avvelenato scelte governo - Ultima Ora "I rincari che stanno segnando questo inizio dell'anno pesano in maniera fortissima su milioni di famiglie, già alle prese con gli aumenti dei prezzi e delle bollette degli scorsi mesi. (ANSA) ...Senza aperture dell’opposizione sulla bicamerale la premier farà da sola. Sul partito unico della destra frizioni con Berlusconi ...