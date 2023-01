Manovra 2023 | le novità in arrivo su stipendi e lavoro

(Di martedì 3 gennaio 2023) La Legge di bilancio, in vigore dal 1° gennaio, contiene, oltre alle misure contro il caro energia a beneficio di cittadini e imprese, una serie diin materia di.Due sono le macrocategorie interessate. Da un lato gli interventi finalizzati a ridurre il peso di contributi e tasse sulle buste paga dei lavoratori. Dall’altro, la proroga o l’introduzione di incentivi alle aziende che assumono determinate categorie di lavoratori, altrimenti in difficoltà nell’inserirsi – reinserirsi nel mondo del.Appartengono alla prima categoria la riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, lo sgravio Ivs al 2 – 3% e la detassazione delle mance.Lato sgravi si segnalano invece le misure finalizzate all’inserimento lavorativo di beneficiari del Reddito di cittadinanza, ...

