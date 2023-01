Manfredi | “Cosa chiedo a Befana? Di farci crescere ancora”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 3 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Allachiederei che continui il percorso del Comune in collaborazione con i cittadini su obiettivi importanti per Napoli, che dimostra già di essere ormai una grande città europea in termini di flussi turistici ma anche di investimenti“. Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetanoa margine dell’inaugurazione del villaggio dellain Piazza Mercato. “Napoli – ha aggiunto– ha dimostrato che ci sono percorsi che ora sa fare e dobbiamo continuare così, perché la città merita il giusto impegno. Facciamo ora in modo che tutta la città sia coinvolta in questi flussi, come già accade in queste settimane con una presenza turistica impressionante“.in vista dei mesi invernali, quando Napoli è meno attrattiva per tradizione, annuncia che si ...