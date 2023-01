Manchester United | Casemiro | van de Beek e Martial dal 1'

TUTTO mercato WEB

Ilpiomba su Olivier Giroud. Lo rivela il tabloid The Times, che racconta di come il club inglese cerchi un attaccante a gennaio e abbia in cima alla lista Joao Felix. E' difficile però ...Sulle tracce del francese, svela L'Equipe , ci sono pure Bayern Monaco eSecondo quanto riportato dal tabloid "The Times", il Manchester United proverà ad ingaggiare un nuovo centravanti e l'alternativa a Joao Felix gioca in Italia: si tratta di Olivier Giroud, attaccante ...Calciomercato Milan, lo United punta Giroud Il mercato è appena iniziato e il Milan potrebbe perdere già uno dei suoi calciatori migliori. Secondo quanto riportato dal tabloid 'The Times', il Manches ...