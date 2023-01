Majorino lancia il suo ' patto civico' | Una squadra per cambiare

(Di martedì 3 gennaio 2023) Milano, 3 gen. (Adnkronos) - "Le nostre storie hanno radici diverse, ma in politica la contaminazione è un fatto importante e significativo. E in Lombardia indispensabile". Così Pierfrancesco, candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra, ha presentato 'perpresidente', la lista civica che lo sosterrà alle prossime elezioni regionali del 2023. In un evento allo storico circolo milanese El Salvadanee di via De Amicis, l'europarlamentare dem spiega che la lista "è nata con questa idea ed è frutto di un cammino compiuto dai civici, partendo dall'esperienza di Gori e Ambrosoli, a cui in questi anni si sono aggiunte altre storie". In altre parole, "una grandeche si è messa a disposizione del cambiamento della Lombardia, un grande movimento ...

