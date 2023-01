M5S | Toti | ' Conte a Cortina vittima attacchi di mostro da lui stesso creato'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 gennaio 2023) Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “in questi giorni èdi un attacco delche luihae alimentato. Unnato da un partito costruito sull'antipolitica, sul No a tutto, sul risentimento, sulla rivalsa, sull'odio sociale, sul moralismo, sul giustizialismo al grido di onestà e di galera, per i nemici del popolo, sull'esperimento sociale del 'uno vale uno'. Brutto eh, essere causa del proprio male?". Così sui social il presidente della Regione Liguria Giovanni. "non sta facendo niente di sbagliato, è un suo diritto andare in vacanza dove vuole, compreso un hotel a 5 Stelle se può permetterselo. Così come può occuparsi delle persone più deboli anche se è benestante. Chi dice il contrario fa la peggiore demagogia, ...