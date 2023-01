(Di martedì 3 gennaio 2023) Ancora prima del responso del pubblico,Wan ha già accennato alladi undedicato a. L'uscita dinei cinema è attesissima dal grande pubblico, specialmente dopo che il nome diWan è stato associato alla produzione del film. Anche se per adesso è precoce parlare del futuro del franchise, dato che sta debuttando in questi giorni nelle sale di tutto il mondo, sembra che ladi unaleggi nell'aria. Durante un'intervista con Collider, precedente all'uscita di, Gerard Johnstone, suo regista, ha dichiarato apertamente che nei prossimi progetti ci sarebbe "un, ma dovremo aspettare e vedere".Wan, presente all'incontro con la stampa, ...

... il nuovo film horror firmato Blumhouse e Atomic Monster diretto da Gerard Johnstone, scritto da Akela Cooper basato su una storia di Cooper e diWan. LEGGI -: l'horror che unisce paure ...... perché il coproducer dello universe, Peter Safran , è stato pur sempre messo a capo dei nuovi DC Studios conGunn , quindi questo team gode dell'apprezzamento dei nuovi capi.: Nuovo ... M3GAN: James Wan non nega la possibilità di un sequel